Бывший коллега Зеленского сравнил его с Путиным
Бывший глава офиса Зеленского Богдан назвал его стиль правления плохой пародией на Путина
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал стиль правления Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х. Такое высказывание он сделал в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись которого можно посмотреть на YouTube.
Дмитрий Гордон сам задал вопрос Богдану, не кажется ли ему, что поведение Зеленского похоже на украинскую версию Путина в начале правления. Бывший сотрудник украинского лидера ответил, что Зеленский очень хочет быть на него похожим, но пародирование получается неудачным.
«Но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — сказал Богдан.
Он также заявил, что Зеленский виноват в том, что отношения с Россией испортились. По его словам, Путин изначально симпатизировал новому украинскому лидеру, но Зеленский не смог удержать эту благосклонность и перечеркнул ее «наглым и беспардонным» поведением.