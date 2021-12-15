Бывший коллега Зеленского сравнил его с Путиным

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал стиль правления Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х. Такое высказывание он сделал в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись которого можно посмотреть на YouTube.

Дмитрий Гордон сам задал вопрос Богдану, не кажется ли ему, что поведение Зеленского похоже на украинскую версию Путина в начале правления. Бывший сотрудник украинского лидера ответил, что Зеленский очень хочет быть на него похожим, но пародирование получается неудачным.

«Но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — сказал Богдан.

Он также заявил, что Зеленский виноват в том, что отношения с Россией испортились. По его словам, Путин изначально симпатизировал новому украинскому лидеру, но Зеленский не смог удержать эту благосклонность и перечеркнул ее «наглым и беспардонным» поведением.