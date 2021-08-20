Бывший канцлер ФРГ обвинил власти США в неправильной политике по Афганистану

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал сложившуюся ситуацию в Афганистане после вывода американских военных. По его словам, все президенты, возглавляющие США в последние 20 лет, вели не правильную стратегию относительно Кабула. Об этом написал Daily Storm.

Шредер отметил, что это удар не только для стран Южной Азии, но и беда для всего западного мира.

«Тот факт, что это произошло снова, является катастрофой для США, НАТО, но также и для политики Германии. Ошибочные решения, основанные на неверных оценках отдельных ведомств федерального правительства, канцелярии и немецких спецслужб должны рассматриваться прозрачно и безжалостно», — написал экс-канцлер ФРГ.

Он добавил, что странам стоит обязательно учитывать специфику общества Афганистана, прежде чем попытаться что-то изменить там.