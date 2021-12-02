Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики

Бывший канцлер, глава Австрийской народной партии Себастьян Курц решил уйти из политической деятельности. Об этом писала газета Kronen Zeitung.

В числе возможных преемников на посту главы партии называют руководителя МВД страны Карла Нехаммера. Официальное заявление появится в течение нескольких часов.

Доверенные лица бывшего канцлера сообщили, что причиной ухода из политики стало рождение сына. Ранее Курца лишили депутатской неприкосновенности по делу о пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Сам политик приветствовал такое решение для скорого завершения расследования, уверяя, что его невиновность уже доказали независимые эксперты.

В Австрии на фоне усиления ограничительных мер, тотального локдауна и объявления обязательной вакцинации вспыхнули акции протеста. В субботу, 20 ноября, на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Сообщалось, что демонстранты кидались в полицию пивными банками. В итоге несколько из них оказались задержаны. Первый локдаун для тех, кто не вакцинировался, был введен в Австрии с 15 ноября.