facebook_pixel
    02 декабря 2021, 13:22

    Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики

    Михаил Закурдаев

    Бывший канцлер, глава Австрийской народной партии Себастьян Курц решил уйти из политической деятельности. Об этом писала газета Kronen Zeitung.

    Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики

    В числе возможных преемников на посту главы партии называют руководителя МВД страны Карла Нехаммера. Официальное заявление появится в течение нескольких часов.

    Доверенные лица бывшего канцлера сообщили, что причиной ухода из политики стало рождение сына. Ранее Курца лишили депутатской неприкосновенности по делу о пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Сам политик приветствовал такое решение для скорого завершения расследования, уверяя, что его невиновность уже доказали независимые эксперты.

    В Австрии на фоне усиления ограничительных мер, тотального локдауна и объявления обязательной вакцинации вспыхнули акции протеста. В субботу, 20 ноября, на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Сообщалось, что демонстранты кидались в полицию пивными банками. В итоге несколько из них оказались задержаны. Первый локдаун для тех, кто не вакцинировался, был введен в Австрии с 15 ноября.