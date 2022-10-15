Бывший канцлер Австрии дал личностную характеристику Путину | 360°

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Бывший канцлер Австрии дал личностную характеристику Путину

РИА «Новости»: экс-канцлер Австрии Курц в мемуарах назвал Путина сдержанным человеком

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Президент России Владимир Путин является сдержанным и хорошо подготовленным человеком. Такую личностную характеристику главе государства в своих мемуарах дал бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, написало РИА «Новости».

«Путин является полной противоположностью  Дональду Трампу, очень всего хорошо подготовлен, дисциплинирован и хладнокровен. На волю случая у него не остается ни одного слова и движения», — отметил Курц.

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Политик напомнил, что Путин в идеале владеет немецким языком, однако говорит на нем только при приватных беседах с собеседниками.

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Также Курц высказал своем мнение по поводу ситуации на Украине. По его словам, конфликт в любом случае завершится диалогом за столом переговоров.

Накануне Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Казахстане заявил, что готов к началу переговоров об урегулировании украинского кризиса, писало издание «Утро.ру». Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была открыта к диалогу, но его не хотят украинские власти.

Владимир Путин

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