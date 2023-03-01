Мир 01 марта 2023, 17:52 Бывший кандидат в президенты Казахстана Косанов прокомментировал стремление страны сменить советские названия

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Желание Казахстана сменить советские названия областей на исторические является абсолютно адекватным, не нужно воспринимать его как попытку отдаления от России. Такое мнение выразил бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, в настоящий момент Казахстан пытается избавиться от географических названий «сталинского прошлого», которые перестали отражать принципы страны.

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Косанов подчеркнул, что такое стремление не нужно воспринимать как желание отдалиться от России — процесс возвращения к своим истокам является абсолютно нормальным.