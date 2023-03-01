01 марта 2023, 17:52
Бывший кандидат в президенты Казахстана Косанов прокомментировал стремление страны сменить советские названия
Желание Казахстана сменить советские названия областей на исторические является абсолютно адекватным, не нужно воспринимать его как попытку отдаления от России. Такое мнение выразил бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, в настоящий момент Казахстан пытается избавиться от географических названий «сталинского прошлого», которые перестали отражать принципы страны.
Реклама
Косанов подчеркнул, что такое стремление не нужно воспринимать как желание отдалиться от России — процесс возвращения к своим истокам является абсолютно нормальным.
Казахстан
Реклама
Реклама