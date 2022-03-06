Бывший итальянский министр признал вред санкций против России

Введенные антироссийские санкции вредят самим странам Запада. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бывший итальянский министр Паоло Савона.

«Был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку», — написал политик.

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет страны НАТО своими резкими заявлениями и упреками в адрес альянса.

Зеленский написал в Instagram, что прошедший саммит НАТО в Брюсселе показался ему слабым и неубедительным. Он упрекнул альянс в сознательном отказе закрывать воздушное пространство над Украиной.

По мнению Зеленского, НАТО сам создал нарратив, что закрытие неба вызовет опасность прямого военного конфликта с Россией.

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев объяснил, почему НАТО не захотел ввести бесполетную зону над Украиной.