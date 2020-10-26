Бывший игрок академии «Манчестер Сити» умер в 17 лет

Английский «Манчестер Сити» сообщил о смерти 17-летнего Джереми Уистена. Юный спортсмен играл в академии футбольного клуба.

«Вся семья „Манчестер Сити“ скорбит, узнав о смерти бывшего игрока академии Джереми Уистена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В клубе не сообщили о причине смерти Уистена или о возможных проблемах со здоровьем юноши. В соцсетях пишут, что спортсмен мог покончить с собой.

Футболист родился в Малави, но вырос в Великобритании. К «Манчестер Сити» он присоединился в 2016 году.