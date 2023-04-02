02 апреля 2023, 17:31
Бывший губернатор Арканзаса захотел стать президентом США
Бывший губернатор Арканзаса Хатчинсон будет баллотироваться в президенты США в 2024 году
Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о планах баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC.
«Я хочу баллотироваться на пост президента США. Это мое решение», — сказал он.
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Также политик утвердительно ответил на вопрос о необходимости сняться с президентской гонки Дональду Трампу на фоне предъявления ему уголовных обвинений.
«Не думаю, что Трамп должен быть следующим президентом в нашей стране», — добавил 72-летний бывший губернатор.
Хатчинсон возглавлял Арканзас с 2015 по 2023 год. Он входил в палату представителей США с 1997 по 2001 год.
Ранее агентство Reuters сообщило, что нынешний глава государства Джо Байден в апреле объявит об участии на предстоящих выборах.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
США
Выборы президента США
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