Бывший госсекретарь США осудил Байдена за высказывания о риске ядерной войны | 360°

Мир 10 октября 2022, 00:06 Поделиться Telegram

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Viber Бывший госсекретарь США осудил Байдена за высказывания о риске ядерной войны Экс-госсекретарь США Помпео назвал безрассудными слова президента Байдена о ядерной войне РИА «Новости»

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Бывший госсекретарь США Майкл Помпео назвал рассуждения нынешнего президента Джо Байдена о риске ядерной войны сумасбродством. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Эти высказывания безрассудны. Более важно другое. Вероятно, это свидетельствует об одном из самых больших провалов во внешней политике за последние несколько десятилетий», — сказал Помпео.

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По мнению политика, Байден своими словами подвергает «ужасному риску» американский народ.

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Ранее лидер США заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что Владимир Путин не шутит, говоря о возможности такого исхода.

По мнению политологов, такими высказываниями Байден пытается поднять свой рейтинг перед выборами в конгресс. Вашингтону выгодно, если в Европе развяжутся боевые действия: так американцы смогут решить свои экономические проблемы.

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