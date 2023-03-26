Мир 26 марта 2023, 15:26 Бывший госсекретарь США объяснил, почему вторая холодная война может оказаться опаснее первой Экс-госсекретарь США Киссинджер: вторая холодная война может стать опаснее первой Unsplash

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Вторая холодная война, между США и Китаем, может оказаться опаснее первой, считает бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов испанской газеты Mundo.

Киссинджер пояснил, что у этих двух стран сопоставимые экономические ресурсы — во время первой холодной войны, по его словам, ситуация была другой.

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США и Китай уже сейчас стали противниками, и не стоит «ждать, пока КНР вестернизируется», заявил экс-госсекретарь.

Соединенные Штаты всполошились после того, как председатель КНР Си Цзиньпин нанес визит в Россию и страны фактически договорились о военно-политическом сотрудничестве. Американский президент Джо Байден заявил, что сближение России и Китая ничего не изменит, потому что якобы этот альянс не сможет тягаться с западными, однако министр обороны США Ллойд Остин отметил, что рост поддержки России со стороны Китая беспокоит США.