30 декабря 2022, 21:16
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России
Бывший главный раввин Москвы Гольдшмидт посоветовал евреям уезжать из РФ
Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал представителям еврейского сообщества РФ покинуть страну. Он считает, что недовольство некоторых людей, вызванное трудностями из-за конфликта России и Украины, может быть направлено на еврейскую общину. Об этом он сказал в интервью The Guardian.
«Российская история такова. <…> Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима», — отметил Гольдшмидт.
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По его оценкам, с начала спецоперации от 25 до 30% евреев уехали из РФ или планировали это сделать.
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Сам Гольдшмидт подал в отставку и покинул Россию в июле.
Он также сказал, что большая часть еврейской общины на Украине также покинула страну и стала беженцами в Германии, Австрии и Румынии. Гольдшмидт напомнил, что Украина имеет долгую историю антисемитизма.
Учитывая это, удивительно, что Владимир Зеленский не скрывал своего еврейства и все равно был избран президентом, сказал раввин. По его мнению, глава Украины сейчас разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить Израиль о помощи.
Россия
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