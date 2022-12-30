Мир 30 декабря 2022, 21:16 Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России Бывший главный раввин Москвы Гольдшмидт посоветовал евреям уезжать из РФ РИА «Новости»

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Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал представителям еврейского сообщества РФ покинуть страну. Он считает, что недовольство некоторых людей, вызванное трудностями из-за конфликта России и Украины, может быть направлено на еврейскую общину. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

«Российская история такова. <…> Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима», — отметил Гольдшмидт.

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По его оценкам, с начала спецоперации от 25 до 30% евреев уехали из РФ или планировали это сделать.

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Сам Гольдшмидт подал в отставку и покинул Россию в июле.

Он также сказал, что большая часть еврейской общины на Украине также покинула страну и стала беженцами в Германии, Австрии и Румынии. Гольдшмидт напомнил, что Украина имеет долгую историю антисемитизма.

Учитывая это, удивительно, что Владимир Зеленский не скрывал своего еврейства и все равно был избран президентом, сказал раввин. По его мнению, глава Украины сейчас разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить Израиль о помощи.