Бывший главный инфекционист Москвы Малышев рассказал, стоит ли россиянам бояться оспы обезьян

ВОЗ встревожена распространениям оспы обезьян в некоторых странах мира. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал «Ридусу», есть ли риски для россиян.

Оспа обезьян — заболевание, передающееся от животных к человеку, иногда заканчивается летальным исходом. Несколько случаев заболевания зафиксировали в Великобритании, Испании, Португалии, Швеции и США.

Однако, по словам Малышева, эти случаи очень редки, и, скорее всего, россиянам бояться нечего.

«Это очень-очень единичные случаи. Завозы возможны в любую страну мира, но санэпидемслужба стоит на страже, поэтому при соответствующем оповещении и настрое медицинских работников никакой опасности в плане распространения для россиян нет», — сказал специалист.