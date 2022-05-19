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    19 мая 2022, 18:30

    Бывший главный инфекционист Москвы Малышев рассказал, стоит ли россиянам бояться оспы обезьян

    Полина Гребенщикова

    ВОЗ встревожена распространениям оспы обезьян в некоторых странах мира. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал «Ридусу», есть ли риски для россиян.

    Оспа обезьян — заболевание, передающееся от животных к человеку, иногда заканчивается летальным исходом. Несколько случаев заболевания зафиксировали в Великобритании, Испании, Португалии, Швеции и США.

    Однако, по словам Малышева, эти случаи очень редки, и, скорее всего, россиянам бояться нечего.

    «Это очень-очень единичные случаи. Завозы возможны в любую страну мира, но санэпидемслужба стоит на страже, поэтому при соответствующем оповещении и настрое медицинских работников никакой опасности в плане распространения для россиян нет», — сказал специалист.