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    28 августа 2020, 20:34

    Бывший глава ВС Белоруссии предложил отказаться от русского языка ради «праздника жизни»

    Алена Макаренко

    Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил отказаться от русского языка. Таким образом, он решил присоединиться к рынку «оплачиваемых господ-оппозиционеров». Это мнение политолога Александра Асафова, сообщил «Царьград».

    Шушкевич просто захотел напомнить о себе, у него нет государственного статуса. Поэтому эксперт предлагает не искать в этих словах ни государственной политики, ни каких-то векторов развития Белоруссии.

    «Это просто желание человека напомнить о себе. Что он еще жив, что он имел какое-то отношение к политике. И что он, очевидно, занимает антироссийскую, проевропейскую или, скорее, проамериканскую сторону», — пояснил политолог.

    Он также напомнил, что борьба с русским языком — государственный вектор развития в странах, движущихся в русле политики США. Это касается Прибалтики и Украины.

    Шушкевич мог заявлять о себе ради присоединения к «обойме» оппозиции, предположил Асафов. Он мог решить поучаствовать в распределении 53 миллионов евро, о которых накануне упоминали оппозиционеры.

    «Из-за желания поучаствовать в этом „празднике жизни“ он и делает такие резкие, радикальные высказывания, которые ни белорусскому обществу, ни политической ситуации, ни даже медийной повестке не добавляют позитива», — добавил политолог.

    По его словам, Шушкевич фактически вбивает еще один клин, чтобы «присоединиться к рынку оплачиваемых господ-оппозиционеров».

    Новости SMI.FM