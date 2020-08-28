Бывший глава ВС Белоруссии предложил отказаться от русского языка ради «праздника жизни»

Шушкевич просто захотел напомнить о себе, у него нет государственного статуса. Поэтому эксперт предлагает не искать в этих словах ни государственной политики, ни каких-то векторов развития Белоруссии.

«Это просто желание человека напомнить о себе. Что он еще жив, что он имел какое-то отношение к политике. И что он, очевидно, занимает антироссийскую, проевропейскую или, скорее, проамериканскую сторону», — пояснил политолог.

Он также напомнил, что борьба с русским языком — государственный вектор развития в странах, движущихся в русле политики США. Это касается Прибалтики и Украины.

Шушкевич мог заявлять о себе ради присоединения к «обойме» оппозиции, предположил Асафов. Он мог решить поучаствовать в распределении 53 миллионов евро, о которых накануне упоминали оппозиционеры.

«Из-за желания поучаствовать в этом „празднике жизни“ он и делает такие резкие, радикальные высказывания, которые ни белорусскому обществу, ни политической ситуации, ни даже медийной повестке не добавляют позитива», — добавил политолог.

По его словам, Шушкевич фактически вбивает еще один клин, чтобы «присоединиться к рынку оплачиваемых господ-оппозиционеров».