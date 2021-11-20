Бывший глава украинской разведки заявил о кремлевском «кроте» в правительстве страны

В правительстве Украины якобы есть «крот», который работает на РФ. Его существование назвали одной из причин провала операции по захвату 33 россиян в 2020 году.

Российских граждан рассчитывали заманить на украинскую территорию и захватить по обвинению в причастности к событиям на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал бывший глава разведки Украины Василий Бурба.

«Первое — у нас есть „крот“, который работает на Россию. Вторая причина провала — это наша плохая подготовка. Третья причина провала — хорошая работа контрразведки Белоруссии», — подчеркнул он.

Бурба счел ситуацию провалом, который произошел благодаря людям из «властных кабинетов». Именно они, по мнению экс-главы разведки, «сливают и передают информацию врагу».

Источники из главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что президент республики Владимир Зеленский лично одобрил эту операцию. Россиян должны были перевозить на самолете, уточнило РИА «Новости». Во время полета ждали фейкового предупреждения о взрыве на борту лайнера.

О подготовке операции оперативники должны были доложить Зеленскому. Однако встреча с украинским президентом не состоялась, а проведение провокации решили отложить.

Россияне были задержаны в Белоруссии. Киев требовал выдачи 28 из 33 человек. Их планировали привлечь к уголовной ответственности за преступления, якобы совершенные в Донбассе. В Россию вернулись 32 человека и 33 задержанных. Один из них был гражданином Белоруссии и остался на территории республики.

Задержанных в Белоруссии россиян называли наемниками частной военной компании. Следователи решили, что они прибыли в республику для организации беспорядков, и возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Известно, что на россиян оказывалось сильное давление.