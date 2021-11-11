Бывший глава украинского Минздрава Степанов раскритиковал Зеленского

На Украине происходит упадок системы здравоохранения. Из-за коронавируса врачи не справляются с возникшей нагрузкой. При этом власти страны не стремятся помогать медикам. Таким мнением поделился бывший глава Минздрава Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook. Об этом сообщили «Дни.ру».

В своем посте доктор довольно резко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Степанова, власти создают для медиков нечеловеческие условия работы.

«Врачи были взяты в заложники. Иначе это назвать нельзя. Правительство распорядилось создать дополнительные отделения, где лечат больных ковидом, но не распорядилось выделить им средства. При этом полностью осознавая, что врачи точно не откажут никому, кто нуждается в помощи…» — заявил о проблеме Степанов.