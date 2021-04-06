Бывший глава ЦРУ рассказал, как американцы встречались с НЛО

Американские самолеты несколько раз сталкивались с НЛО. Об этом рассказал бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси.

«За прошедшие годы произошли события одного вида, другого, обычно с участием какого-то самолетоподобного планера. Был один случай, когда моему другу удалось остановить свой самолет на высоте 40 000 футов или около того, и он не продолжал летать как обычный самолет», — передал его слова сайт Daily Mail.

Тем не менее он лично не знает, что на самом деле там происходило, но отметил, что историю ему рассказал уважаемый источник. Вулси работал в разведке с 1993 по 1995 год. Сейчас ему 79 лет.

В прошлом месяце действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что было зарегистрировано гораздо больше случаев обнаружения НЛО, чем известно людям. Речь идет о неких летающих объектах, которые двигались со скоростью недоступной для современной техники.

В конце марта Джон Рэтклифф сообщил, что правительство и спецслужбы США намерены обнародовать данные о неопознанных летающих объектах, с которыми встречались военные и сотрудники разведки.