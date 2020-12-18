Бывший глава США Джимми Картер сделает прививку от COVID-19

«После консультации со своими врачами президент Картер намерен получить вакцину от COVID-19, как только она будет ему доступна», — процитировало пост ИА RNS.

По информации телеканала CNN, в начале декабря экс — президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон рассказали о планах вакцинироваться от COVID-19. Политики подчеркнули, что готовы сделать процедуру публично, чтобы привлечь к ней внимание жителей страны.

Джимми Картер был президентом Штатов в 1977–1981 годах. В 2002 году его удостоили Нобелевской премии мира. 1 октября нынешнего года демократ отметил 96-летие.