  • Бывший глава «Рустави 2» запустил вещание нового канала в Грузии

    09 сентября 2019, 23:35

    Кирилл Фролов

    В Грузии начал вещание телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основанный бывшим главой телекомпании «Рустави 2» Никой Гварамией. Вместе с ним в новое СМИ перешли выходцы с «Рустави 2», покинувшие канал из-за смены руководства.
    Бывший глава «Рустави 2» запустил вещание нового канала в Грузии

    Гварамию уволили с «Рустави 2», после перехода телекомпании во владение бизнесмена Кибара Халваши. Новый генеральный директор Паата Салия объявил об увольнении ряда журналистов из-за «конфликта интересов». Большинство коллег последовали за ними.

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    Как уточнило «Радио Свобода», на новый канал перешла вся информационная служба, а также сотрудники ряда развлекательных программ.

    Расписание основных программ на «Мтавари архи» останется таким же, как на «Рустави 2».

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    «Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете, и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы — граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны», — заявила в эфире ведущая новостей Лиана Джоджуа, сообщило РИА «Новости».

    Собственник «Рустави 2» сменился на фоне скандала с ведущим телеканала Георгием Габунией. В эфире своей авторской программы он обругал матом российского президента и его родителей. Грузинские власти осудили это высказывание, жители Тбилиси протестовали у здания телекомпании.