Бывший глава «Рустави 2» запустил вещание нового канала в Грузии

Гварамию уволили с «Рустави 2», после перехода телекомпании во владение бизнесмена Кибара Халваши. Новый генеральный директор Паата Салия объявил об увольнении ряда журналистов из-за «конфликта интересов». Большинство коллег последовали за ними.

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Как уточнило «Радио Свобода», на новый канал перешла вся информационная служба, а также сотрудники ряда развлекательных программ.

Расписание основных программ на «Мтавари архи» останется таким же, как на «Рустави 2».

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«Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете, и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы — граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны», — заявила в эфире ведущая новостей Лиана Джоджуа, сообщило РИА «Новости».

Собственник «Рустави 2» сменился на фоне скандала с ведущим телеканала Георгием Габунией. В эфире своей авторской программы он обругал матом российского президента и его родителей. Грузинские власти осудили это высказывание, жители Тбилиси протестовали у здания телекомпании.