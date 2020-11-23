Бывший глава офиса Зеленского попросил Путина «сделать шаг назад»

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой по Минским соглашениям. Он призвал его «сделать шаг назад» и переподписать документ.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей, это будет поступок сильного, победа. Переподпишите Минские соглашения», — заявил Богдан во время интервью Ксении Собчак.

Богдан признался, что Киев не выполнил эти соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому он и решился обратиться к президенту России — сейчас Украина ничего не сможет поделать. Он уточнил, что должен быть новый компромисс.

Минские соглашения по прекращению боевых действий в Донбассе подписали Путин, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и бывший президент Украины Леонид Кучма в феврале 2015 года.

В ноябре 2020 года украинская сторона представила совершенно иной план действий в отношении этого вопроса. В России посчитали, что Киев отказывается от Минских соглашений.