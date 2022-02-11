Бывший глава «Нафтогаза» указал на «катастрофическую ошибку» предприятия

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, в чем заключается «катастрофическая ошибка», которую совершило руководство украинского предприятия. Топ-менеджера процитировало «Утро.ру».

По мнению Коболева, ошибка «Нафтогаза» в том, что он вовремя не закупил голубое топливо для отопительного сезона на Украине. Он заметил, что предприятие начало превращаться в банкрота, которое вынуждено просить деньги из госбюджета.

«„Нафтогаз“ сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — обратил внимание бывший руководитель компании.