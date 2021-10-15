Бывший глава МВД Украины предложил разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел Украины не согласен с властями в том, что с Россией нужно вести дипломатический диалог по Крыму и Донбассу. Он предложил разработать военный сценарий возвращения этих территорий Украине, написал Life со ссылкой на издание «Украинская правда», где опубликована колонка экс-министра.

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о „возвращении исключительно дипломатическим путем“, господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — написал Аваков. Арсен Аваков покинул пост главы МВД Украины летом этого года, добавили «Дни.ру».