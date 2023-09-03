Мир 03 сентября 2023, 05:13 Бывший глава Минобороны Британии пытался сорвать поставки вертолетов из США Экс-глава Минобороны Британии Уоллес пытался сорвать поставки вертолетов из США Pxhere

Читать 360tv в

Экс-глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес перед своим уходом с поста в конце августа попытался отменить заказ на поставки вертолетов США Chinook для британских ВС. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Уоллес своими действиями спровоцировал дипломатический скандал между государствами, отметили журналисты.

Реклама

По информации газеты, Уоллес еще 10 августа направил письмо своему американскому коллеге Ллойду Остину. В документе сообщалось, что Лондон хочет пересмотреть договоренность о покупке 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом, как отмечается, на тот момент вопрос еще обсуждался британским правительством, и окончательного решения по нему не принималось.

В правительстве Великобритании расценили подобный шаг как вредоносный для отношений с США. А ряд членов кабинета счел это попыткой «досадить американцам», указали авторы статьи.

В минувшем июле Уоллес выразил свое недовольство позицией Белого дома относительно отсутствия поддержки с американской стороны его кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО, указано в материале. Но в окружении Уоллеса категорически отвергли наличие связи между этими ситуациями.