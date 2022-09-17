Бывший глава МИД Румынии указал на неестественность границ Украины | 360°

Мир 17 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Бывший глава МИД Румынии указал на неестественность границ Украины Экс-глава МИД Румынии Марга заявил о неестественности государственных границ Украины РИА Новости

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Украина в нынешнее время находится в неестественных границах и должна передать некоторые свои территории под контроль России, Румынии, Польши и Венгрии. Об этом газете Adevărul заявил бывший глава румынского министерства иностранных дел Румынии Андрей Марга.

«Могу ответственно сказать, что Украина не находится в своих естественных границах. Ей нужно отдать Румынии территорию бывшей Буковины, вернуть Галицию Польше, а Венгрии — Закарпатье», — заявил он.

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По мнению Марги, украинским властям также нужно передать России весь Донбасс и Крым.

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«У Зеленского так и не получилось создать демократическое общество. На Украине есть олигархи, политические партии запрещаются, телевизионное вещание находится под тотальным контролем. Такая страна не может стать развитой», — продолжил он.

Бывший глава МИД Румынии также заявил, что на европейском континенте не будет мира и стабильности, пока Россия, США, Китай, Германия и Украина не сядут вместе за стол переговоров.

Полуостров Крым входит в состав России с 2014 года после проведенного народного референдума. Также Россия 22 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее бывший представитель Государственного департамента США Кристиан Уитон призвал Украину отказаться от части своей территорий в пользу России, написало РИА ФАН.

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