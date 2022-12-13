Мир 13 декабря 2022, 17:36 Бывший глава МИД Югославии спрогнозировал возможное развитие событий в Сербии Живадин Йованович: ситуация в Косове и Метохии обостряется из-за давления НАТО

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Развитие ситуации в связи с конфликтом в Косове прогнозируется от плохой к худшей. Об этом в беседе с РИА ФАН сообщил бывший глава МИД Югославии Живадин Йованович.

По мнению экс-дипломата, ситуация в Косове и Метохии обостряется из-за давления правительств стран НАТО, которые используют незаконного премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.

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Йованович отметил, что в случае серьезного нападения на сербов в Косове у Сербии не будет иного выбора, кроме как встать на их защиту.

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