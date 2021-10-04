Бывший глава МИД Японии Кисида стал премьер-министром

Нижняя палата парламента Японии избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду новым премьер-министром государства. За голосованием можно было следить в прямом эфире на сайте парламента.

Сейчас проходит голосование в верхней палате парламента. Там большинство также за правящей партией ЛДП, которая выступает за Кисиду.

«Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате является определяющим», — уточнило РИА «Новости».

В понедельник, 3 октября, станет известен новый состав кабинета министров. Известно, что генеральным секретарем правительства будет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава кабмина останутся глава МИД Тосимицу Мотэги, министр обороны Нобуо Киси, а руководивший министерством науки и образования Коити Хагиуда получить кресло министра экономики, торговли и промышленности.

Правительство 4 октября уже объявило об уходе в отставку. Кисида заявил, что намерен провести выборы 31 октября.

Фумио Кисида в прошлом был главой МИД Японии, сейчас же он стал 100-м по счету министром.