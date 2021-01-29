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    29 января 2021, 07:28

    Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

    Наза Салех Захи

    Россия, когда ее президентом стал Владимир Путин смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
    Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

    В статье для издания Berlingske , переведенную порталом «ИноСМИ», он отметил эффектность обновленных сухопутных сил РФ. Они хорошо показали себя в Сирии. Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил. В частности, похвалил систему противовоздушной обороны. По его словам, Россия остается сверхдержавой благодаря ядерному арсеналу.

    Бывший министр при этом написал, что в российском военно-промышленном комплексе есть и слабые места, но они компенсируются сильными сторонами в других областях. В пример дипломат привел военно-морские силы, которые не годятся для крупных операций в мировом океане. Однако российские подводные лодки, по его мнению хорошо вооружены и современны.

    Ранее издание The National Interest оценило ядерный потенциал России. В материале говорится, что Военно-морской флот является крупнейшим обладателем ядерного оружия. Также запасы тактического оружия РФ стали заслоном от вооруженных сил НАТО.