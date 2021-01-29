Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

Россия, когда ее президентом стал Владимир Путин смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

В статье для издания Berlingske , переведенную порталом «ИноСМИ», он отметил эффектность обновленных сухопутных сил РФ. Они хорошо показали себя в Сирии. Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил. В частности, похвалил систему противовоздушной обороны. По его словам, Россия остается сверхдержавой благодаря ядерному арсеналу.

Бывший министр при этом написал, что в российском военно-промышленном комплексе есть и слабые места, но они компенсируются сильными сторонами в других областях. В пример дипломат привел военно-морские силы, которые не годятся для крупных операций в мировом океане. Однако российские подводные лодки, по его мнению хорошо вооружены и современны.

Ранее издание The National Interest оценило ядерный потенциал России. В материале говорится, что Военно-морской флот является крупнейшим обладателем ядерного оружия. Также запасы тактического оружия РФ стали заслоном от вооруженных сил НАТО.