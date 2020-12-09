Бывший глава космической безопасности Израиля заявил о живущих на Земле инопланетянах

Пришельцы с других планет уже давно живут на Земле среди людей. Израиль и США с ними контактируют. Сами инопланетяне не хотят, чтобы о них узнали раньше времени, так как человечество к таким новостям еще не готово. Об этом заявил бывший глава израильской космической безопасности Хаим Эшед.

«Если бы я придумал то, что говорю сегодня, пять лет назад меня бы упрятали в больницу», — приводит The Jerusalem Post слова Эшеда.

87-летний профессор подчеркнул, что у инопланетян есть база на Марсе. Об их существовании известно руководству США, которое время от времени контактирует с пришельцами. Между ними даже есть некое соглашение.

Эшед отметил, что не боится последствий своего заявления, так как ему нечего терять. Он добился многого, у него есть ученые степени, награды и уважение в университетах за рубежом, где отношение к возможному контакту со внеземными цивилизациями начало меняться.

По словам Эшеда, инопланетяне связались с человечеством в рамках изучения «ткани Вселенной». Они оберегают нашу цивилизацию от гибели и ждут, когда люди начнут разбираться в вопросах космоса.