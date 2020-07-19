Бывший глава команды Fеrrаri рассказал о недавней встрече с Шумахером

Состояние семикратного чемпиона гонок «Формулы 1» Михаэля Шумахера вызывает вопросы у всего мира. После полученной травмы во время катания на лыжах в 2013 году спортсмен впал в кому, откуда его вывели почти через год. Сейчас он находится в своем доме в Швейцарии, куда не пускают посторонних.

Единственным, кому удалось увидеться с легендарным гонщиком оказался президент Международной автомобильной федерации и бывший руководитель команды Ferrari Джин Тодт. В беседе с изданием Daily Mail он рассказал о последней встрече со своим другом.

«Я видел Михаэля на прошлой неделе, и я надеюсь, что скоро его увидит и весь мир», — заявил он.

В беседе с журналистом издания он не исключил, что Шумахер потеряет звание самого титулованного гонщика в истории. Его место займет Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. При этом Тодт заявил, что он не против этой победы.

«Я помню 2000 год, когда с Михаэлем поднялся на подиум в Судзуке после того, как он выиграл свой первый титул с Ferrari. Тогда я сказал ему, что наша жизнь никогда не будет прежней. Мы достигли всего, что хотели. После несчастного случая, который произошел с Михаэлем, имеет ли значение, что Хэмилтон одержит больше побед?» — поинтересовался Тодт.

В начале этого года стало известно, что неизвестный фотограф сумел пробраться в дом легендарного гонщика и сфотографировать его в постели. Сделанные снимки папарацци оценил в один миллион фунтов стерлингов. Супруга Шумахера обратилась в полицию с требованием привлечь фотографа за нарушение границ частной жизни.