Мир 26 июня 2023, 08:43 Бывший глава Госдепа признал войну в Ираке ошибкой, но отказался от суда над Джорджем Бушем Экс-госсекретарь США Керри не поддержал суд над Джорджем Бушем за войну в Ираке Unsplash

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Вторжение США в Ирак стало ошибкой, однако бывшему президенту Джорджу Бушу не предъявили официального обвинения, а значит, судить его нельзя. Спецпосланник по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри сказал об этом в интервью LCI.

Телеведущий обратил внимание на то, что страны глобального Юга потребовали от Запада большей справедливости и равноправия, в том числе в случае военных конфликтов. Он спросил, поддержит ли бывший глава Госдепа суд над Джорджем Бушем за войну в Ираке.

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«Нет. Потому что не было прямого процесса выдвижения обвинений в отношении президента Буша. Если бы были нарушения во время этой войны, то да», — ответил гость программы.

Джон Керри сказал, что лично выступал против вторжения, но оправдал это заблуждением. По его словам, в тот момент США получили убедительные доказательства вины властей Ирака и не знали, что они лживые. Бывший госсекретарь отказался называть эту войну преступлением агрессии на основании ложных обвинений.

Вторжение в Ирак произошло 20 лет назад под предлогом производства в этой стране оружия массового поражения и связях с террористами. Война продолжалась восемь лет.