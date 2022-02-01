Бывший глава администрации Казахстана стал спикером нижней палаты парламента

Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем официальном сайте сообщила, что бывший глава администрации президента Ерлан Кошанов стал спикером нижнем палаты парламента.

«На пленарном заседании мажилиса депутаты единогласно избрали председателем мажилиса Ерлана Кошанова», — гласит сообщение палаты.

Кошанова избрали путем тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней.

Ранее 59-летний Кошанов с 2019 года возглавлял администрацию президента Казахстана.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые волнения из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако даже после стабилизации цены и ухода правительства в отставку волнения не успокоились, наиболее острыми они оказались в Алма-Ате. Там произошли нападения на госучреждения, выявлялись случаи мародерства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на территории страны режим чрезвычайной ситуации и попросил помощи у стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Ранее Токаев назвал расслоение в доходах населения истинной причиной протестов.