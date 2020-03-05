Бывший генсек ООН ушел из жизни в возрасте 100 лет

В Перу скончался известный дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. В январе он отметил 100-летний юбилей.

О кончине дипломата агентству Andina сообщил его сын Франсиско Перес де Куэльяр. По его словам, несколько последних недель были для отца непростыми. Хавьер Перес де Куэльяр ушел из жизни вечером 4 марта. «Пусть покоится с миром», — сказал сын экс-генсека ООН.

Политика похоронят в субботу 8 марта на кладбище Presbítero Maestro в Лиме. В последний путь его проводят с почестями, которые обычно оказывают главе государства.

Пост генерального секретаря ООН Перес де Куэльяр занимал с 1982 по 1991 годы. Его политическая карьера началась за год до окончания Второй мировой войны. В 1944-м он начал работать в министерстве иностранных дел Перу, побывал более чем в 100 странах, представлял государство в Швейцарии, Польше, Венесуэле и СССР как посол.

В 1981 году Переса де Куэльяра избрали генеральным секретарем ООН. Он стал первым латиноамериканцем в истории, который занял такую высокую должность.

В Никарагуа на днях скончался поэт, революционер и государственный деятель Эрнесто Карденаль. Ему было 95 лет.