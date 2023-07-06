Мир 06 июля 2023, 00:50 Бывший генпрокурор Украины покинул ряды ВСУ из-за инвалидности Бывший генпрокурор Украины Луценко заявил об уходе из ВСУ из-за инвалидности Соцсети

Читать 360tv в

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, командовавший взводом ударных беспилотников, уволился со службы по состоянию здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета», — сообщил он.

Реклама

При этом Луценко не стал уточнять характер инвалидности. По его словам, в будущем он планирует заниматься волонтерством.

Юрия Луценко дважды назначали на должность министра внутренних дел Украины — в 2005–2006 годах, а также в 2007-2010. С 2016 по 2019 год он занимал пост генерального прокурора страны. В феврале текущего года Луценко стал командовать взводом ударных беспилотных авиакомплексов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.

*Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.