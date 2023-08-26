Мир 26 августа 2023, 02:27 Бывший генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции Экс-генпрокурор Украины Шокин: Байден заплатил $1 млрд за его увольнение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции. В интервью Fox News экс-генпрокурор заявил, что лишился поста, так как его увольнение «оплатил» глава Белого дома.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — заявил Шокин.

Реклама

Бывший генпрокурор подчеркнул, что Байден отдал один миллиард долларов «в обмен на его увольнение». Шокин считает, что это и есть коррупция.

Шокина отправила в отставку в 2016 году, и многие считают, что это произошло под давлением Джо Байдена, который на тот момент занимал пост вице-президента США. Палата представителей, контролируемая республиканцами, расследует дело об использовании влияния Джо Байдена его сыном Хантером в интересах бизнеса.

Сына Байдена обвинили в конгрессе США во «многих незаконных вещах», расследование по делу Хантера Байдена идет «не гладко». Байдена-младшего обвиняют в неуплате налогов.