Мир 20 февраля 2024, 10:12 Бывший генерал ВСУ пояснил, почему украинские бойцы в Авдеевке попали в плен Генерал Кривонос: бойцы ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации между взводами, ротами и батальонами. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, сообщил ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

По его словам, украинские боевики потеряли время в Авдеевке. Оставление бойцов в плену он назвал «позорной практикой».

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«Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен», — сказал Кривонос.

Генерал в отставке пояснил, что командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать своих солдат и искать для этого ресурсы. Как уточнил Кривонос, эта проблема в украинской армии стала системной. Еще в 2015 году в Дебальцево оставляли раненых бойцов ВСУ на поле боя, где они погибали, напомнил он.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина уже проиграла и «ничто это не изменит». По его мнению, руководству страны нужно было идти на мирные переговоры еще год назад. Тогда ВСУ смогли бы сохранить жизни бойцов.