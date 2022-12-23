Мир 23 декабря 2022, 21:27 Бывший генерал НАТО призвал передать Украине оружие для ударов по России Бывший генерал НАТО Бридлав призвал Запад поставить Украине оружие для ударов по России Pxhere

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Страны Запада должны поставить Украине ракеты большой дальности для ударов по России. С таким призывом выступил бывший командующий европейской армии НАТО Филип Бридлав. Об этом сообщило издание Bild.

Боевые действия, по словам бывшего генерала, вести непросто, когда армия противника имеет надежное укрытие на своей территории. Поэтому, как считает Бридлав, странам Запада нужно предоставить Украине больше возможностей, в числе которых и поставка соответствующего оружия.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что скорость передачи американского вооружения Киеву носит беспрецедентный характер. Штаты, по его словам, взяли на себя обязательства помогать Украине до последнего, поэтому продолжат поставлять оружие.

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При этом Кирби заметил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что требует большего. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в беседе с «360» отметил, что западные страны поставляют на Украину в основном старое советское вооружение. Новое ВСУ не дают из-за опасений, что его перехватят российские военные.