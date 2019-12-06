Бывший эстонский премьер высказался за сотрудничество с Россией
Бывший глава эстонского правительства Тийт Вяхи пришел к выводу, что Таллину нужно развивать отношения с Москвой. Политика процитировало РИА ФАН.
По мнению Вяхи, действующему премьеру республики Юри Ратасу нужно встретиться со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Он напомнил главе кабмина, что его предшественники общались с российской стороной, и ему следует делать то же самое и сближаться с Москвой.
«Нам обязательно нужно сотрудничать с Россией», — подчеркнул Вяхи.