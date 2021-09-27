Бывший дизайнер Apple договорился о сотрудничестве с Exor и Ferrari

Бывший дизайнер Apple Джони Айв договорился о сотрудничестве с холдингом Exor, которому принадлежит автопроизводитель Ferrari. Контракт подписали представители итальянской компании, Exor, Айв и его коллега по фирме LoveFrom Марк Ньюсон.

В Ferrari заявили, что целью соглашения является изучение проектов в люксовом бизнесе, сообщил Bloomberg.

«Это партнерство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир», — говорится в заявлении итальянской компании.

Айв ушел из Apple в 2019 году, после чего создал дизайнерскую компанию LoveFrom. Она объединила дизайнеров, инженеров и художников, архитекторов, музыкантов, кинематографистов и писателей. Офисы LoveFrom расположены в Сан-Франциско и Лондоне.

В прошлом году, когда генеральный директор Ferrari Луи Камиллери покинул свой пост, в СМИ появилась информация о том, что это кресло может занять Айв, однако эти сообщения не подтвердились, и эта должность досталась Джону Элканну.