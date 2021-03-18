Бывший дирижер «Метрополитен-опера» Джеймс Ливайн умер в США

В Калифорнии в 78 лет умер бывший дирижер «Метрополитен-опера» и пианист Джеймс Ливайн. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его личного врача Лена Горовица.

Ливайн ушел из жизни 9 марта в своем доме в Палм-Спрингс. Горовиц не назвал причину смерти музыканта.

Ливайна уволили из «Метрополитен-опера» в 2018 году на фоне скандала о домогательствах к молодым артистам. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем: врачи нашли у музыканта злокачественное новообразование на почке. В 2006 году он споткнулся на сцене Симфонического зала в Бостоне, упал и получил серьезную травму. Ливайн тогда выбыл из строя на долгие месяцы.

Творческая жизнь дирижера была связана с «Метрополитен-опера» почти 50 лет. В последний раз он выходил на сцену этого знаменитого театра в 2017 году.