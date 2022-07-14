Бывший дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус в своей стране. В обмен на это поляки должны ввести войска на запад Украины. Об этом заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко в колонке для издания «Украины.ру».

Он заявил, что принятие такой нормы сделают Украину протекторатом своего западного соседа. По его мнению, скоро проект закона одобрят в Верховной Раде.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал бывший дипломат.

Он отметил,что польские власти навряд ли ограничатся оговоренными условиями ввод собственных войск на Украину. Возможно, Польша попытается оккупировать большую часть Украины.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство разрабатывает сценарии для разделения Украины. Он отметил, что Польша убеждена в будущей поддержки такого развития событий со стороны Великобритании и США. Об этом написало РИА «Новости».