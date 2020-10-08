Бывший депутат заявил, что Порошенко продавал запрещенное оружие сирийским боевикам

Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в связи с боевиками в Сирии. Экс-депутат Рады Давид Жвания заявил, что Порошенко продавал им запрещенные боеприпасы.

Жвания готов подать в Государственное бюро расследований заявление на этот счет. Своими планами политик поделился в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб», — сказал экс-парламентарий.

По его словам, оружие предназначалось антиправительственным группировкам. Его продавали с 2014 по 2016 год.

Боеприпасы, добавил Жвания, Порошенко направлял в поддержку борьбы с президентом Сирии Башаром Асадом. Его покупали представители одного из противостоящих официальной власти формирования.

«У меня есть доказательства этого, они все будут приведены в заявлении в ГБР», — заключил бывший украинский депутат.

Сам Петр Порошенко сейчас находится в больнице: у экс-лидера Украины подтвердили COVID-19. Болезнь у него протекает тяжело.