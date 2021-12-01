Бывший депутат Верховной Рады Журавко оценил слухи о возможном госперевороте на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Александр Журавко прокомментировал слухи о возможном госперевороте и введении режима военного положения на Украине. По словам политика, эти новости необходимы Владимиру Зеленскому для поднятия собственного рейтинга. Об этом написала Lenta.ru.

Журавко отметил, что никакого переворота в стране не случится, пока этого не захотят западные коллеги.

«Никакого переворота и не могло случиться. Он состоялся бы только в случае, дай западные партнеры на это добро. Зеленский, делая такое заявление, преследовал две цели: поднять свой рейтинг, показать, как он держит все под контролем, и второе — нагнетание истерии, чтобы не допустить уже реальной попытки к свержению. Сработал на опережение. Но надо понимать, что все еще впереди, президент уже дал понять, что силовой сценарий конфликта с Россией неизбежен, так что дальнейшее развитие событий предугадать трудно», — пояснил он.

Политик уверен, что Зеленский очень напуган происходящим и сделает все для того, чтобы сохранить власть.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ему доложили о готовящемся госперевороте, который якобы должен был случиться 1 декабря. Кроме того, ходили слухи о возможном введении военного положения.