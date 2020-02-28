Бывший депутат Верховной рады придумал, как сорвать строительство подлодок России
Бывший заместитель главы администрации экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко поделился планом, который позволит сорвать производство атомных субмарин РФ. Об этом сообщило ИА НСН.
Сенченко убежден, что национальная экономика России окажется под ударом, если страна начнет обеспечивать Крым водой без украинских поставок. По его мнению, тогда российские власти свернут федеральные программы и остановят строительство подлодок.
За последние шесть лет Россия увеличила боевой потенциал Черноморского флота. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко обратил внимание на количество и эффективность российских подводных лодок в регионе.