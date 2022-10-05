Бывший депутат Рады заявил, что Зеленский приговорил украинский народ к смерти | 360°

Все новости

Спецоперация

05 октября 2022, 09:13

Минобороны показало на видео подготовку мобилизованных на полигонах

Подмосковье

05 октября 2022, 09:10

Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Реклама

Мир

05 октября 2022, 09:08

СМИ сообщили, что США пытаются отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Наука

05 октября 2022, 08:57

«Они моя семья». Астронавт NASA — о россиянах на МКС

Власть

05 октября 2022, 08:48

Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США

Спецоперация

05 октября 2022, 08:48

Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25

Важное

05 октября 2022, 08:45

Суд признал экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского виновным в даче взятки главе Госстройнадзора

Спецоперация

05 октября 2022, 08:41

Минобороны РФ показало, как работают экипажи Ка-52 в рамках СВО

Мир

05 октября 2022, 08:33

Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине

Мир

05 октября 2022, 07:50

Бывший депутат Рады заявил, что Зеленский приговорил украинский народ к смерти

Экс-депутат Рады Кива посчитал отказ Зеленского от диалога с Путиным приговором

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский приговорил к смерти свой народ, когда отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение своем Telegram высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, Зеленский своим решением обрек государство на кровопролитные военные действия «до последнего украинца», киевский режим ожидают огромные потери.

«Мой народ приговорили к смерти…» — написал Кива.

Ранее украинский президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Реклама

Представитель Кремля Дмитрий Песков  прокомментировал действия Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ, теперь для контактов с Украиной придется ждать или нового лидера, или все же изменения позиции действующего. Песков подчеркнул, что российские власти еще до начала спецоперации выступали за достижение выдвинутых Россией условий «мирными, дипломатическими, переговорными средствами». Об этом написало РИА «Новости».

Реклама

Владимир Зеленский

Россия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама