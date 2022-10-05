Бывший депутат Рады заявил, что Зеленский приговорил украинский народ к смерти | 360°

Мир 05 октября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber Бывший депутат Рады заявил, что Зеленский приговорил украинский народ к смерти Экс-депутат Рады Кива посчитал отказ Зеленского от диалога с Путиным приговором РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский приговорил к смерти свой народ, когда отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение своем Telegram высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, Зеленский своим решением обрек государство на кровопролитные военные действия «до последнего украинца», киевский режим ожидают огромные потери.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действия Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ, теперь для контактов с Украиной придется ждать или нового лидера, или все же изменения позиции действующего. Песков подчеркнул, что российские власти еще до начала спецоперации выступали за достижение выдвинутых Россией условий «мирными, дипломатическими, переговорными средствами». Об этом написало РИА «Новости».

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