Бывший депутат Рады заявил, что власти Украины использует нищету в своих политических целях

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заметил, что украинские власти используют нищету жителей страны для политических манипуляций. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Киев осознал, что в НАТО его не возьмут, поскольку европейские страны не хотят конфликта с Россией. А поскольку альянс все-таки является коллективной организацией, положительное решение по Украине было отложено в долгий ящик», — обратил внимание Олейник.

Он объяснил, что в этих условиях руководство Украины придумало следующий вариант. Существует «Будапештский меморандум», в рамках которого Великобритания, РФ и США выступили гарантом территориальной целостности Украины взамен на передачу Киевом России ядерного оружия, находившегося в пределах бывшей УССР.

«И вот теперь украинцы заявляют, что, поскольку РФ этот меморандум (кстати не ратифицированный ни одним из парламентов подписавших его стран)нарушила, то теперь Соединенные Штаты должны выполнить свою часть сделки и гарантировать суверенитет Украины от „дальнейшей экспансии“ РФ путем размещения на ее территории систем противоракетной обороны», — продолжил собеседник информагентства.

По его словам, военные базы США уже строят в Очаково якобы для кораблей Украины. Таким образом Киев втягивает американцев на свою территорию под всякими благовидными предлогами. По мнению Олейника, украинцы возмутятся фактическим захватом США их страны, когда устанут от нищеты.

«Киев буквально использует нищету в своих политических целях, и это у них получается! Люди думают только о том, как бы заплатить по счетам и заработать, — какое им дело до НАТО!» — заключил экс-парламентарий.