Бывший депутат Рады в эфире избил представителя «Слуги народа» из-за спора о рынке земли

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком. Они поругались в эфире телевизионной программы из-за запуска на Украине рынка земли.

Случай произошел во время передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Политики стали спорить о целесообразности запуска на Украине рынка земли. В какой-то момент в ход пошли оскорбления.

Во время перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и ударил несколько раз кулаком. В ситуацию вмешались ведущие, они смогли остановить драку. Однако у представителя «Слуги народа» на лице образовалась гематома.

Барна, являясь депутатом от «Блока Петра Порошенко», в 2015 году попытался вынести на руках с трибуны Рады Арсения Яценюка, который тогда был премьер-министром страны. Из-за этого в сессионном зале украинского парламента произошла потасовка.