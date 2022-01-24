Бывший депутат Рады рассказал об угрозах из-за обвинений в работе на Россию

Бывшему депутату Рады Евгению Мураеву начали угрожать из-за того, что дипведомство Великобритании заявило о его работе на Россию. Об этом рассказал он сам, написало РИА «ФАН».

Великобритания обвинила российские власти в том, что они хотели привести к власти на Украине политиков со своими идеями. Евгений Мураев, как они полагают, может оказаться одним из них, несмотря на то, что он сам с 2018 года находится под санкциями РФ.

«Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — пожаловался Мураев.

Он предположил, что причиной такой активности может быть желание властей Украины избавиться от всех СМИ, в которых информация подается вразрез с проводимой ими политикой. Мураеву принадлежит украинский канал «Наш», который могли посчитать неугодным.

Ранее Мураев заявлял, что Владимир Зеленский и его команда вызывают у народа ощущение стыда. Он назвал пришедшую к власти группу людей «отребьем», чьи фамилии потом не вспомнят.