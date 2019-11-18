Бывший депутат Рады рассказал об отсутствии согласия по Донбассу

Интеграция с РФ или «дикое поле» — политики ДНР и Украины не сошлись во мнениях Подробнее

По его словам, некоторые депутаты считают нужным интегрировать Донбасс, другие предлагают наоборот отделить его.

«Внутри самой Украины нет согласия, именно поэтому вопрос не решается. А как тогда договариваться с ДНР и ЛНР? В первую очередь не заинтересованы, чтобы они вернулись в Украину, — националисты. Возвращение Донецка и Луганска ставит осиновый кол во все это движение», — пояснил Спиридон Килинкаров.

Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев ответил на заявление бывшего представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного о необходимости превратить Донбасс в «дикое поле».