Бывший депутат Рады рассказал о невыполненных обещаниях Зеленского
Владимир Олейник отметил, что эти факторы могут повлиять на отставку главы Украины.
«Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства „по приколу“. Весь мира — театр… И есть театр „Политика“, и чем он отличается от „95-го квартала“? Тем, что в последнем Зеленский дает шоу и получает деньги, а будучи политиком, нужно еще давать „хлеб насущный“», — заявил экс-депутат.
По словам Олейника, Зеленский все еще не принес Украине мир. Однако это было «самым главным обещанием».
«Нет внутреннего суверенитета — у нас иностранцы стоят на руководящих постах. Он обещал верховенство права, но по улицам гуляют „нацики“ толпами», — пояснил бывший парламентарий.
Олейник также напомнил, что Зеленский обещал отправить в отставку правительство, в случае если штрафы не снизятся.
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«Они выросли, но кабмин на месте. Президент в глазах граждан — случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство, хвост виляет собакой. А его электорат, а за него, напомню, проголосовали 73%, он не превратил в активную категорию, эти люди просто зрители. И такими темпами Зеленский скорой уйдет в отставку, нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола и распада», — добавил Владимир Олейник.