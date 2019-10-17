Бывший депутат Рады призвал остановить кровопролитие в Донбассе

«Украинцы! Я против войны! Я против инвалидизации страны! Я за мир! Душа болит за все, что происходит в нашей стране. Я не понимаю, зачем вы воюете? Зачем вы сами себя делаете калеками, остаетесь безрукими, безногими и никому ненужными?» — заявил он.

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Журавко напомнил, что власти не помогут. Украинский политик рассказал, что до госпереворота ему, инвалиду I группы с детства, государство оказывало поддержку. Например, бесплатно протезировало, выделяло все необходимые лекарства. Сегодня же все, кто пришел инвалидами из зоны действия антитеррористической операции (АТО), никому на Украине не нужны.

«Мне страшно, что мое государство само превращается в безрукого и безногого инвалида и калечит судьбы людей. Вы идете на эту проклятую, гребаную войну, убиваете наших братьев! Зачем вы это делаете? Смотрите на эти фотографии! Вы же просто пушечное мясо!» — добавил Журавко.

По данным ООН, за время гражданской войны на Украине в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Инвалидами стали 60 тысяч граждан.