Бывший депутат Рады обвинил Зеленского в узурпировании власти

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его лживым и малодушным человеком.

Экс-парламентарий в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Зеленский пришел к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. Политик напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский говорил, что если не решит конфликт на востоке Украины, то этим будет заниматься кто-то другой.

«Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой», — отметил Мураев.

Бывший депутат раскритиковал Зеленского за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны США.

Мураев назвал украинского лидера малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком, который продолжает играть роль, и он за него чувствует испанский стыд. Также депутат считает, что Зеленский наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть и парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу.